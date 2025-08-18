Sucesso em São Paulo, Poupatempo chegará a Londrina a partir de outubro

O Governo do Estado definiu o endereço das quatro primeiras unidades do Poupatempo Paraná: em Londrina a unidade será instalada no Boulevard Shopping; em Curitiba, vai funcionar no Shopping Estação; em Ponta Grossa (Oeste), no Palladium Shopping Center; em Umuarama (Noroeste), no Shopping Palladium Umuarama. A inauguração dessas unidades está prevista para ocorrer a partir de outubro deste ano.





Além delas, outras 16 unidades do Poupatempo Paraná serão instaladas no Estado e entregues até março de 2026. A previsão é que as 20 unidades realizem até 7 milhões de atendimentos por ano, cerca de 27 mil por dia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As centrais de atendimento ao cidadão funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com estruturas padronizadas e acessíveis. Os espaços contarão com áreas de espera, atendimento e estacionamento, além de uma arquitetura pensada para conforto e agilidade no serviço público.





O projeto de implantação foi dividido em três fases, que devem ser concluídas no período de até um ano. Na primeira fase, além da unidade no Shopping Estação, Curitiba terá mais um Poupatempo Paraná, no bairro Pinheirinho. Também serão implantadas unidades em Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e Umuarama.

Publicidade





Na segunda etapa, entram em operação os espaços de Araucária, Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Curitiba (Boa Vista), Guarapuava e Paranaguá. A última fase será dedicada às entregas do Poupatempo Paraná em Apucarana, Arapongas, Campo Largo, Pinhais e Toledo.





“Queremos que o cidadão encontre um ambiente moderno, eficiente e acolhedor. Com o Poupatempo Paraná, vamos facilitar a vida das pessoas, concentrando atendimentos que antes estavam espalhados em diferentes pontos da cidade”, afirma o superintendente de Governança de Serviços e Dados, Leandro Victorino de Moura.

Publicidade





Com o cronograma de implantação avançando, o Estado inicia agora os trabalhos de sinalização dos espaços físicos e de comunicação visual das unidades, além de uma campanha de marketing para divulgar o novo serviço à população.





Inspirado em experiências de outros países, estados e municípios, o novo modelo vai reunir, em um único local, diversos serviços públicos estaduais, municipais e federais, como emissão de documentos, licenças e alvarás, além de orientação sobre programas e ações do governo.





O Consórcio CIX Experience Paraná, formado pelas empresas Cix Citizen Experience S/A, Quipux S.A.S do Brasil e Urban Participações Ltda, venceu a licitação e será responsável por implantar, operar e manter as unidades. O investimento previsto é de R$ 871,3 milhões ao longo de cinco anos.





O modelo proposto prevê um custo de R$ 27,07 por atendimento, uma redução de quase 70% no valor custeado hoje pelo governo estadual. A economia pode ultrapassar os R$ 2 bilhões durante a vigência do contrato.