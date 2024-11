Tamanduá encontrado em cima de árvore é devolvido à natureza na região de Campo Mourão

Após avaliação médica, um tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) foi devolvido à natureza por técnicos do IAT (Instituto Água e Terra) nesta terça-feira (26). O animal, uma fêmea adulta, foi encontrada em cima de uma árvore no perímetro urbano de Campo Mourão (centro-oeste do Paraná).



COMO AJUDAR

Ao avistar animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou da Polícia Militar do Paraná.

Se preferir, a pessoa pode ligar para o Disque Denúncia 181 e informar de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.

