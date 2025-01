Tamanduá-mirim é encontrado em encanamento de casa em Arapongas

Um tamanduá foi encontrado no encanamento de uma casa em Arapongas (região metropoilitana de Londrina) nesta semana. A ocorrência foi divulgada na quarta-feira (15) pelo GDA (Grupamento de Defesa Ambiental) da GM (Guarda Municipal).

Segundo a corporação, na segunda-feira (13), às 23h50, uma mulher informou ter visto o animal transitando pela r ua Alcatraz, vila Industrial. O tamanduá h avia entrado em um encanamento de uma residência e, assim, foi acionado o coordenador da Defesa Civil para dar apoio na captura. Ele colocou uma gaiola na saída do encanamento e, com a ajuda da moradora, foi jogada água dentro do cano, o que fez com que o animal saísse e entrasse na gaiola.