TCE: Serviços públicos de Londrina estão acima da média estadual

Os serviços públicos prestados em Londrina estão acima da média estadual nas seis áreas avaliadas pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) em um levantamento inédito divulgado nesta sexta-feira (5) em Curitiba. Pela primeira vez, o órgão mapeou a efetividade das políticas públicas e os dados passarão a fazer parte da avaliação das prestações de contas dos municípios. Foram avaliadas seis áreas nas 399 cidades do estado: Educação, Saúde, Assistência Social, Administração Financeira, Previdência Social e Transparência e Relacionamento com o Cidadão.





A ideia, segundo o presidente do TCE-PR, Fernando Guimarães, é fornecer uma ferramenta para aprimorar os serviços prestados e possibilitar a formulação de novas políticas públicas. “A ideia surgiu em função da evolução dos tribunais de contas e da evolução das demandas por informação de qualidade, para que o julgamento das contas seja focado também em políticas públicas e não só em aspectos formais”, afirmou Guimarães. “Temos uma enorme gama de informações dos municípios, mas faltava uma avaliação do resultado das políticas públicas”.

Publicidade

Publicidade





Com base nos dados colhidos no ano passado e uma metodologia elaborada pelo próprio Tribunal, foram estabelecidas notas de zero a dez para cada setor. Londrina obteve nota 8,16 na área de Educação; 8,75 na área de Saúde; 6,84 na Assistência Social; 6,5 na Administração Financeira; 6,9 na Previdência; e 8,23 na Transparência. As médias dos 399 municípios foram de 6,63 na Educação; 6,72 na Saúde; 4,58 na Assistência Social; 4,86 na Transparência; 3,14 na Administração Financeira; e 4,32 na Previdência.





Para chegar a esses resultados, o TCE-PR elaborou questionários que foram respondidos entre julho e setembro do ano passado. Foram ouvidos 18.816 servidores públicos dos 399 municípios. “O Tribunal não centralizou essas respostas no prefeito ou no secretário, fomos atrás de quem está na linha de frente, do diretor da unidade básica de saúde ao responsável pela merenda na escola”, disse o conselheiro do TCE-PR Ivens Linhares. “Trouxemos essas pessoas para atuarem junto com o Tribunal na fiscalização desses serviços. É uma atuação em rede que foi iniciada e que a gente pretende expandir”.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.