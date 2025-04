Teatro Paixão de Cristo acontece neste domingo (13) em Arapongas

Neste próximo domingo (13) a partir das 19h30, a cidade de Arapongas recebe o tradicional Teatro A Paixão de Cristo, no Parque das Nações localizado na Rua Suindara, 66, Jardim São Cristóvão.





O evento promovido pelo grupo teatral Mãe do Céu, com apoio da Secretaria de Estado do Turismo, deve atrair mais de 15 mil expectadores.

Neste ano, o grupo conta com elenco composto por 700 voluntários de diversas faixas etárias. Os ensaios que iniciaram em fevereiro - com a Missa de Envio, momento em que o grupo repassou gravações de cenas, vozes, marcação de palco e ensaios gerais.





O evento deve contar ainda com a presença de autoridades e lideranças, entre elas o prefeito de Arapongas, Rafael Cita, vice-prefeita Édina Kummel, ex-prefeito Sérgio Onofre, secretários, vereadores, além de autoridades religiosas, como o bispo Dom Carlos José de Oliveira e outros.