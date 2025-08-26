Tempestade de granizo atinge Castro nesta terça; prefeitura contabiliza estragos

Uma tempestade de granizo atingiu, a cidade de Castro (Campos Gerais) nesta terça-feira (26), por volta das 9h. Informações iniciais falam de danos a comércios, residências e prédios públicos, mas ainda não há o levantamento completo.

Além da Defesa Civil, a prefeitura já mobilizou para prestar atendimentos servidores das secretarias de Governo (Departamento de Obras e Serviços), de Assistência Social, de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e de Segurança Pública . A Defesa Civil atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros, que está distribuindo lonas.

A Secretaria de Educação suspendeu aulas nesta tarde e nesta quarta-feira (27) em três escolas municipais e a Secretaria de Saúde suspendeu atendimentos em duas unidades de saúde e numa sala de fisioterapia. A Secretaria Municipal de Esportes suspendeu por tempo indeterminado o funcionamento do Centro de Atividades Físicas.

De acordo com a Defesa Civil do município, a região sul da cidade foi a mais atingida, impactando áreas urbanas e rurais. Até 11h não havia relato de vítimas, mas segue o trabalho de coleta de informações sobre estragos em imóveis.

Canais e locais de atendimento e apoio:

- Quem estiver em situação de emergência ou precisa de lonas deve ligar para o 193.

- O atendimento posterior, para quem precisa de abrigo, telhas e madeira, é pelo 153 da Guarda Municipal.

- Ponto de distribuição de telhas e madeira: Educandário Manoel Ribas.

- Local para abrigo de desalojados: Ginásio Plínio Menarim.





Orientações importantes da Defesa Civil para a população:





- Não se exponha em áreas de risco;

- Desligue imediatamente a energia elétrica de casas destelhadas;

- Redobre a atenção no trânsito, principalmente onde há gelo acumulado na pista.





Vórtice ciclônico





Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a tempestade na região de Castro foi causada pelo deslocamento de um vórtice ciclônico de altos níveis pelo Estado. Vórtice ciclônico é um sistema de baixa pressão bem desenvolvido que se forma a 5 quilômetros de altitude e propicia a formação de tempestades.





“Além do mais, o sistema está carregando consigo um ar bastante frio, então essas tempestades estão se desenvolvendo em um ambiente atmosférico muito frio, ideal para a formação de granizo”, explica o meteorologista Allef Matos. “E como a temperatura também está mais baixa em superfície, essas pedras de gelo estão conseguindo se conservar e chegar até a superfície”.





Os radares do Simepar mostram que as condições meteorológicas estão favoráveis para a formação de tempestades isoladas em todo o Estado, por influência de uma massa de umidade que se desloca do Norte do Brasil, favorecendo instabilidade com chuvas, especialmente no Centro-Sul e Oeste. Pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem desde a madrugada nas regiões Noroeste, Central, Centro-Sul, Campos Gerais e RMC.





A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil está monitorando a situação e prestando orientações ao município, que está apurando os prejuízos causados.





