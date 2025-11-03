Temporal no fim de semana deixa 372 pessoas desalojadas em Pitangueiras

O município de Pitangueiras (Região Metropolitana de Londrina) enfrentou um temporal neste fim de semana que atingiu mais de 1,1 mil pessoas e deixou ao menos 372 desabrigadas. De acordo com o balanço da Defesa Civil, foi registrado um acumulado de 130 milímetros de chuva em menos de 14 horas, além de precipitação de granizo.





O coordenador da Defesa Civil de Pitangueiras Paulo Rodella afirma que 390 famílias já fizeram o cadastro no Cras (Centro de Referência em Assistência Social) para solicitar telhas para cobrir as residências. Por conta do granizo, centenas de casas ficaram destelhadas, o que fez com que 372 pessoas precisassem sair de casa.

A maioria destas pessoas foram acolhidas por familiares ou abrigadas no salão comunitário do município e em uma igreja evangélica. Outras 754 também foram atingidas pelas chuvas, mas optaram por não sair de casa. A cidade de Pitangueiras tem pouco mais de 3 mil habitantes, de acordo com o Censo de 2022.





Um mercado e uma empresa de costura foram tomados pela água. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Sargento Samuel (PL) disse que até mesmo o gabinete foi alagado. Rodella afirma que todos os prédios municipais foram afetados. As escolas estão fechadas. Os postos de saúde estão abertos, ainda que com avarias. Não há registro de feridos.

Ainda que mais amena, a previsão é de mais chuva para a cidade. O coordenador explica que as residências estão sendo cobertas com lona, mas que o município aguarda a chegada de telhas que foram compradas pela prefeitura.





Ele conta que a chuva começou por volta das 19h do sábado (1°) e seguiu até a manhã de domingo (02), totalizando mais de 130 milímetros de chuva. Além disso, o coordenador aponta que duas precipitações de granizo, de cerca de cinco minutos cada, atingiram o município, o que agravou ainda mais a situação.

Em relação às doações, alimentos, produtos de higiene e de limpeza, além das telhas, são os mais necessitados. Internamente, o município já está em situação de emergência e deve decretar, em breve, a nível estadual.



