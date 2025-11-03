Temporal no fim de semana deixa 372 pessoas desalojadas em Pitangueiras

O município de Pitangueiras (Região Metropolitana de Londrina) enfrentou um temporal neste fim de semana que atingiu mais de 1,1 mil pessoas e deixou ao menos 372 desabrigadas. De acordo com o balanço da Defesa Civil, foi registrado um acumulado de 130 milímetros de chuva em menos de 14 horas, além de precipitação de granizo.
O coordenador da Defesa Civil de Pitangueiras Paulo Rodella afirma que 390 famílias já fizeram o cadastro no Cras (Centro de Referência em Assistência Social) para solicitar telhas para cobrir as residências. Por conta do granizo, centenas de casas ficaram destelhadas, o que fez com que 372 pessoas precisassem sair de casa.
A maioria destas pessoas foram acolhidas por familiares ou abrigadas no salão comunitário do município e em uma igreja evangélica. Outras 754 também foram atingidas pelas chuvas, mas optaram por não sair de casa. A cidade de Pitangueiras tem pouco mais de 3 mil habitantes, de acordo com o Censo de 2022.
Um mercado e uma empresa de costura foram tomados pela água. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Sargento Samuel (PL) disse que até mesmo o gabinete foi alagado. Rodella afirma que todos os prédios municipais foram afetados. As escolas estão fechadas. Os postos de saúde estão abertos, ainda que com avarias. Não há registro de feridos.
Ainda que mais amena, a previsão é de mais chuva para a cidade. O coordenador explica que as residências estão sendo cobertas com lona, mas que o município aguarda a chegada de telhas que foram compradas pela prefeitura.
Ele conta que a chuva começou por volta das 19h do sábado (1°) e seguiu até a manhã de domingo (02), totalizando mais de 130 milímetros de chuva. Além disso, o coordenador aponta que duas precipitações de granizo, de cerca de cinco minutos cada, atingiram o município, o que agravou ainda mais a situação.
Em relação às doações, alimentos, produtos de higiene e de limpeza, além das telhas, são os mais necessitados. Internamente, o município já está em situação de emergência e deve decretar, em breve, a nível estadual.
Vento e granizo
Em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), a chuva, o vento e o granizo causaram estragos nos distritos de Bartira e São Martinho. De acordo com a prefeitura, desde a noite de sábado foi organizada uma força-tarefa formada por servidores municipais para auxiliar a comunidade.
Em São Martinho, nove árvores caíram, sendo uma sobre um automóvel, e 14 casas ficaram destelhadas. Ao todo, 34 metros de lona foram distribuídos para cobrir seis residências. O muro de uma casa no distrito também caiu.
Segundo a prefeitura, no distrito de Bartira, muitos galhos foram ao chão com a força da chuva e do vento.
Além disso, ao longo da PR-170, rodovia que dá acesso a São Martinho, foram contabilizados 17 postes caídos. De acordo com a nota, a Copel está providenciando os reparos necessários, como a substituição dos postes caídos.
Na manhã desta segunda-feira (3), a prefeitura disse que 280 unidades consumidoras permanecem sem energia elétrica em Rolândia.
Sem eletricidade
Em nota, a Copel informou que 32,7 mil domicílios seguem sem energia em todo o Paraná na manhã desta segunda-feira, sendo em maior número na região Norte do estado, com 16,8 mil, e no Noroeste, com 8,8 mil.
Seis torres de alta tensão foram derrubadas pela força do vento em Santa Fé (Noroeste). Houve centenas de postes quebrados e circuitos rompidos por quedas de árvores sobre a rede elétrica.
No pico de desligamentos, registrado no domingo (2), houve interrupções simultâneas no fornecimento a 100 mil domicílios em todo o estado decorrentes dos postes quebrados e danos a equipamentos de rede causados pelos eventos. Desse total, 73 mil clientes foram religados ainda no domingo.
A Copel também informou que 29 municípios tiveram o serviço de energia elétrica interrompido completamente devido aos danos nas fontes de abastecimento. Até o momento, a energia já foi restabelecida em 28 municípios. As equipes seguem trabalhando em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina) para reconstruir as redes destruídas pelos ventos fortes e quedas de árvores sobre a fiação para retomar o abastecimento.
Os municípios de Porecatu (Região Metropolitana de Londrina), Quarto Centenário (Centro-Oeste), Miraselva (Centro-Norte) e Santa Fé (Noroeste) também atingidos, mas a energia já foi restabelecida parcialmente.
“As equipes da Copel seguem nos trabalhos de restabelecimento de energia de todos os clientes. As intervenções são dinâmicas e a previsão é que os religamentos sejam concluídos ao longo do dia”, disse a companhia na nota.
Prejuízo para as lavouras
A chuva também trouxe prejuízos para o campo. Em nota, a Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) manifestou solidariedade aos produtores paranaenses que tiveram as lavouras, maquinários e estruturas produtivas impactadas pelas chuvas em diversas regiões do Paraná neste final de semana.
“Diante dessa situação, é urgente que os governos federal e estadual adotem medidas concretas de apoio e reconstrução, especialmente com a ampliação e efetivação do acesso ao seguro rural e às políticas de crédito emergencial”, cobra a entidade.