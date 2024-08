Tilápia ganha mais espaço na piscicultura do Paraná

A tilápia, espécie de peixe que caiu no gosto do brasileiro, vem ganhando, cada vez mais, espaço dentro da piscicultura paranaense. Em 2019, a espécie representava 87,6% da produção de pescados no Estado.





Em 2023, a participação subiu para 91,9%, segundo levantamento realizado pelo Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Edmar Gervásio, analista do Deral, considera natural o crescimento da participação da tilápia dentro da piscicultura praticada no Paraná. “A produção de tilápia é o principal item, sendo que já há expertise das cooperativas e um sistema de integração, então considero natural esse crescimento”, pontua.







Enquanto o crescimento no volume produzido de pescados no Paraná ficou em 6% de 2022 para 2023, a alta no VBP (Valor Bruto da Produção) nesse mesmo período chegou a 27%, ou seja, quase cinco vezes mais.

Publicidade





“O VBP é a multiplicação da produção pelo preço médio do ano. Como houve um aumento dos preços de pescados, em termos de valor o crescimento foi maior”, analisa.





SUL E SUDESTE

Publicidade





A maior parte da tilápia produzida no Paraná é destinada para estados do sul e do sudeste do país. Mas a exportação de pescados vem crescendo no Estado, como mostrou o Boletim de Conjuntura Agropecuária do Paraná, divulgado no dia 25 de julho pelo Deral.





Segundo o levantamento do Deral, a exportação de pescados cresceu 20% no Paraná no primeiro semestre de 2024, alcançando 3,26 mil toneladas, contra 2,7 mil toneladas no mesmo período do ano passado. O montante financeiro nesse período também teve alta, ainda mais expressiva, de 82%, chegando a US$ 16,3 milhões, contra US$ 8,9 milhões do primeiro semestre de 2023.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: