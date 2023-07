Tradicional Fescafé espera 50 mil visitantes em Ribeirão Claro

Ribeirão Claro promove, de 6 a 9 de julho, a 25ª edição da Fescafé (Expo Feira do Café, Indústria, Comércio e Pecuária), tradicional evento que espera atrair 50 mil visitantes ao município do Norte Pioneiro com cerca de 10 mil habitantes.





A promoção fica a cargo da Associação Rural do município, em parceria com a Prefeitura.

A programação inclui encontros técnicos, rodeio e praça de alimentação totalmente coberta, leilão de gado, parque de diversões e shows com artistas de renome nacional.





Desde o ano passado a festa foi inovada, sendo instalada a estrutura da arena de rodeios em frente ao palco principal.

“Essa inovação deu certo, pois com isso os camarotes, até então vendidos com dificuldade, agora são disputados, pois o público prefere a comodidade de assistir ao rodeio e ao show no mesmo local, sem ter que se deslocar como era em edições anteriores”, explica Fábio de Lucca, secretário municipal de Administração e Finanças.





A Fescafé teve sua primeira edição em 1997 e foi criada a partir do Encontro do Café, realizado pela primeira vez um ano antes.





