TRE faz atendimento presencial em comunidades quilombolas do Paraná

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) promove no próximo sábado (23) e domingo (24), das 9h às 17h, um mutirão para atendimento presencial aos integrantes das comunidades indígenas, quilombolas e caiçaras em 22 cartórios eleitorais do Paraná. O atendimento às comunidades foi incluído no projeto Cidadania Plena do TRE, que leva serviços até o eleitorado jovem, pessoas acamadas ou internadas em instituições de longa permanência.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O prazo para a regularização das pendências com a Justiça Eleitoral, segundo o calendário eleitoral, vai até 4 de maio para o eleitor estar apto a votar nas Eleições de 2022, no primeiro turno em 2 de outubro e no segundo turno, caso necessário, em 30 de outubro.

Continua depois da publicidade





A inclusão do grupo minoritário foi uma reivindicação do deputado estadual Goura (PDT) ao órgão eleitoral. Segundo Goura, os integrantes dessas comunidades reivindicavam atendimento presencial nos cartórios eleitorais por conta da dificuldade de acesso e precariedade da internet em suas localidades. “O objetivo é resolver pendências como a regularização do título eleitoral, transferência de domicílio eleitoral ou outras decorrentes de ausência ou justificativa nas três últimas eleições. O problema é que esses procedimentos são feitos pela internet, por meio do Título Net, e não presencialmente”.





Continue lendo na Folha de Londrina.