Trecho da PR-445 próximo a Tamarana terá desvio de tráfego para nova pista a partir de quinta

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informou que a PR-445, no trecho próximo a Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), terá novo desvio de tráfego a partir das 8h desta quinta-feira (8).





Usuários passarão a utilizar a nova pista entre o km 21,60 e o km 23 da rodovia permitindo o início dos serviços de terraplenagem para realizar a correção de traçado prevista em projeto para o local.

O trecho contará com sinalização provisória alertando e orientando os condutores quanto à novidade, com a mudança sendo acompanhada pelo DER-PR e o Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná.