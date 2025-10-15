Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Caso ocorreu em 2024

Três militares e um civil são denunciados pelo MPPR por alcoolizar e abusar de adolescentes em Castro

Redação Bonde com MPPR
15 out 2025 às 15:31

Compartilhar notícia

MPPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) denunciou nesta terça-feira (14) três militares do Exército e um quarto homem (civil) por crimes contra duas adolescentes em Castro (Campos Gerais). A denúncia é pelos crimes de fornecimento de bebidas alcoólicas, estupro de vulnerável e, também, por perseguição e ameaça a uma das vítimas.


Segundo as investigações, concluídas pela Polícia Civil no dia 6 deste mês, entre a noite do dia 2 março e a madrugada de 3 de março de 2024, em uma casa do Bairro Bela Vista durante uma festa na região conhecida como Tronco, os quatro denunciados ofereceram bebidas às adolescentes. No interior da residência, quando as vítimas estavam embriagadas e sem condições de esboçar reação, um dos militares teria praticado os abusos com as duas vítimas. Uma das vítimas também teria sido estuprada por outro militar.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


A denúncia relata ainda que, após o início das investigações, entre os meses de maio e junho, uma das vítimas passou a sofrer perseguição dos três militares, que pretendiam intimidá-la e retaliá-la. Ela também foi vítima de ameaça, com o envio da imagem de um revólver, por mensagem de celular, transmitida pelo quarto acusado (civil). Devido a essas ocorrências, o MPPR requereu e uma das vítimas obteve medidas protetivas de urgência, deferidas na forma da Lei 14.344/22 (Lei Henry Borel).

Cadastre-se em nossa newsletter


Pela natureza dos crimes, a ação penal tramita em segredo de justiça.


Abuso sexual militares MPPR denúncia Castro Estupro Estupro de vulnerável
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas