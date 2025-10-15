Três militares e um civil são denunciados pelo MPPR por alcoolizar e abusar de adolescentes em Castro

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) denunciou nesta terça-feira (14) três militares do Exército e um quarto homem (civil) por crimes contra duas adolescentes em Castro (Campos Gerais). A denúncia é pelos crimes de fornecimento de bebidas alcoólicas, estupro de vulnerável e, também, por perseguição e ameaça a uma das vítimas.





Segundo as investigações, concluídas pela Polícia Civil no dia 6 deste mês, entre a noite do dia 2 março e a madrugada de 3 de março de 2024, em uma casa do Bairro Bela Vista durante uma festa na região conhecida como Tronco, os quatro denunciados ofereceram bebidas às adolescentes. No interior da residência, quando as vítimas estavam embriagadas e sem condições de esboçar reação, um dos militares teria praticado os abusos com as duas vítimas. Uma das vítimas também teria sido estuprada por outro militar.

A denúncia relata ainda que, após o início das investigações, entre os meses de maio e junho, uma das vítimas passou a sofrer perseguição dos três militares, que pretendiam intimidá-la e retaliá-la. Ela também foi vítima de ameaça, com o envio da imagem de um revólver, por mensagem de celular, transmitida pelo quarto acusado (civil). Devido a essas ocorrências, o MPPR requereu e uma das vítimas obteve medidas protetivas de urgência, deferidas na forma da Lei 14.344/22 (Lei Henry Borel).

Pela natureza dos crimes, a ação penal tramita em segredo de justiça.



