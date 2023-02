Três municípios do Paraná estão entre os mais inteligentes do mundo

Três cidades paranaenses estão na lista da Smart21 Communities of 2023, que seleciona anualmente as 21 comunidades mais inteligentes do mundo.





Curitiba, Ponta Grossa (Campos Gerais) e Assaí (Norte) são as únicas cidades da América do Sul presentes no ranking, que em outubro vai indicar qual localidade, entre as 21 selecionadas, será a Comunidade Mais Inteligente do Mundo de 2023. No ano passado, a vencedora foi Nova Taipei, de Taiwan.







Esta é a sétima vez, a quinta consecutiva, que Curitiba figura na lista do ICF (Intelligent Community Forum) – Fórum de Comunidades Inteligentes, organização sem fins lucrativos canadense voltada para a pesquisa de políticas de comunidades inteligentes, com foco na criação de empregos e desenvolvimento econômico sustentável.

Neste ano, o prêmio inclui cidades e condados de oito países, espalhadas pelos cinco continentes. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23), em uma conferência organizada pelo ICF em parceria com associações de Desenvolvimento Econômico da Austrália (EDA) e do Canadá (EDAC).







“É uma alegria ter três cidades do Paraná indicadas como as mais inteligentes do mundo. Além da nossa capital, duas cidades do Interior também aparecem no ranking, o que demonstra que a nossa política de apoiar os ecossistemas de inovação de todo o Estado traz importantes frutos. Parabéns a Curitiba, Assaí e Ponta Grossa pelo destaque internacional”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: