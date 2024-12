Três se ferem em colisão de carro e trator em Bandeirantes

Três pessoas se feriram em uma colisão traseira de um carro e um trator em Bandeirantes (Norte Pioneiro) na noite de quinta-feira (5).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 19h, no quilômetro 78 da PR-436. De acordo com dados colhidos pelos policiais no local, trafegava Honda Civic de placa de Bandeirantes pela rodovia quando colidiu na traseira do trator articulado.

O motorista do automóvel, V.S., 52, além das passageiras M.C.F., 41, e S.H.V.F., 69, foram encaminhados ao PS (Pronto Socorro) de Bandeirantes





O condutor do trator, D.F.C., 26, sem ferimentos, foi submetido ao teste de etilômetro com resultado 0,00mg/L de álcool por litro de ar alveolar.