Júri condena homem por assassinato ocorrido em frente a escola de Campo Largo

O Tribunal do Júri de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, condenou por homicídio duplamente qualificado um homem de 31 anos denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) por um assassinato cometido em 25 de outubro de 2023. A pena foi de 23 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado.

O crime ocorreu por volta das 7h30 da manhã, quando a vítima – um homem com o qual o homicida havia tido desentendimento por questões ligadas ao tráfico de drogas – levava a filha no Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato, no distrito de Ferraria. Enquanto sua esposa deixava a criança na escola, a vítima foi atingida por 24 tiros dentro do carro em que aguardava a mulher – que presenciou o crime – e morreu no local.

O Conselho de Sentença acolheu as teses apresentadas pelo MPPR, considerando as qualificadoras do motivo torpe e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O réu já estava preso e permaneceu detido para início imediato do cumprimento da pena.