Túmulo de pioneiro em Cambará é alvo de abandono e furtos

O túmulo de Antônio Barbosa Ferraz Júnior, um dos pioneiros do Norte Novo e Norte Pioneiro, agoniza em uma situação de abandono e rotina de furtos e vandalismo, sem qualquer menção à importância histórica de um personagem que deu grande contribuição ao desenvolvimento regional.





Sepultado no cemitério de Cambará (Norte Pioneiro), Barbosa Ferraz foi quem apresentou a região aos britânicos responsáveis pela implantação de centenas de quilômetros de linha férrea - assumindo assim, à época, um projeto do próprio Barbosa Ferraz.

O cenário onde estão os restos mortais do pioneiro, contudo, em nada condizem com a importância e trajetória de quem tanto contribuiu para que regiões até então pouco desenvolvidos e até mesmo pouco habitadas pudessem prosperar.





Já sem parentes próximos residindo em Cambará, seu túmulo perece sem o zelo adequado, dependendo exclusivamente de esporádicas ações de manutenção da administração do cemitério. Placas de identificação e outros materiais que existiam foram furtados ou vandalizados.

"Antônio Barboza Ferraz Júnior foi um dos principais responsáveis pelo Norte do Paraná ter-se se desenvolvido da forma que conhecemos. A ligação que ele desenvolveu com os britânicos foi essencial para isso. Ele pode ser considerado o fundador do moderno agronegócio no Norte do Paraná", explica o professor da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Roberto Bondarik.





"A constatação da situação aconteceu em uma visita técnica de minhas alunas do Mestrado em Ensino (PPGEN) do Campus Cornélio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tenho uma disciplina que estuda a História e a Geografia dos municípios, trabalhando pesquisa e resgate da memória histórica de cada lugar", continua o professor, que ainda sugere o tombamento do túmulo.

"Há a necessidade do tombamento, dada a importância histórica e arquitetônica do conjunto, seu restauro e preservação. Conversamos com representantes do município que foram simpáticos à causa", completa.





Segundo a Prefeitura de Cambará, uma completa limpeza já foi realizada no túmulo. A garantia é que a atual gestão, que teve início em janeiro, irá buscar um estudo para avaliar as possibilidades de tombamento ou outras iniciativas que preservem a memória do pioneiro.





