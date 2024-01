Turismo longe do mar: trilhas, montanhas e cachoeiras são opções no Litoral do Paraná

O IAT (Instituto Água e Terra) administra no Litoral cinco UCs (Unidades de Conservação) que estão abertas à visitação do público. Esses complexos ambientais com montanhas, trilhas e cachoeiras ajudam o veranista a se divertir, conhecer melhor o ecossistema local e colaborar com a preservação da natureza. Confira cinco passeios incríveis para aproveitar a temporada.

Ilha do Mel, Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba, Morretes e Antonina. É inegável a beleza natural do Litoral. Praias limpas e seguras, com um mar em ótimas condições de balneabilidade, e atrações culturais. Um combo perfeito para fazer a alegria dos turistas na temporada de verão. Mas há também passeios incríveis pelo patrimônio natural da região que vão além da faixa de areia.

Ilha do Mel

Há dois caminhos para se chegar à Ilha do Mel e é preciso embarcar em balsas, o que torna o passeio ainda mais agradável. Por Paranaguá a duração é de 1h30. Embarcando via Pontal do Sul, são 30 minutos. As passagens podem ser compradas no local, ou via internet, pela Abaline, com ida e volta custando entre R$ 44,18 e R$ 80 por pessoa, dependendo do ponto de partida.

Outro ponto é a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, construída em 1679 por escravizados para proteger as minas de ouro descobertas pelos portugueses em Paranaguá, em 1646. A muralha de pedra conta com 10 metros de altura, voltada para o leste da ilha e ainda mantém os canhões originais da época. O local está aberto para visitação de forma controlada, visto que o espaço está em fase de obras de conservação, executadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O icônico Farol das Conchas pode ser acessado por uma trilha seguida de uma escadaria com 150 degraus. No topo do Morro das Conchas é possível ter uma belíssima visão panorâmica da ilha.

Destaque do turismo paranaense, o Parque Estadual Ilha do Mel se tornou Unidade de Conservação em 2002. Entre trilhas, morros, e claro, o mar, a ilha possui cinco pequenos vilarejos: Encantadas, Nova Brasília, Farol, Praia Grande e Fortaleza.

Parque Estadual do Palmito



Para chegar até o complexo, os visitantes devem seguir no GPS a seguinte coordenada: 25°35'35.6"S 48°33'34.7"W. Pela BR-277, é indicado acessar a PR-407 (estrada das praias) e seguir em direção ao balneário Praia de Leste. Para quem está em Matinhos e Pontal do Paraná, via PR-412, é preciso acessar a PR-407 e seguir em direção à Paranaguá.

São três trilhas que compõem o parque: Trilha do Jacu, com aproximadamente 6,5 km; a Trilha Neuton, com 13 km, e a Trilha interpretativa, de 1,6 km. No passeio pode se observar várias espécies de árvores de grande porte como o palmito, jerivá (Syagrus romanzoffiana), guanandi (Calophillum brasiliense), cupiúva (Tapirira guianensis) e figueira (Ficus sp), entre outros.

O parque possui uma estrada com 6.500 metros de extensão que passa pelo interior da Unidade de Conservação, chegando até o Rio dos Correias. À margem deste rio, com 25 metros de largura, podem ser contempladas áreas formadas por manguezal com sua fauna e flora características – o acesso a essa área, porém, é permitido somente a funcionários, pesquisadores e grupos organizados com visitas pré-agendadas pelo número (41) 3424-5016.

Composto por 1.782,44 hectares de vegetação nativa, o Parque Estadual do Palmito é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral desde 1998. Localizado em Paranaguá, tem como principal objetivo garantir a conservação de uma parcela da floresta de Mata Atlântica por meio da inserção da atividade silvicultura do palmito-juçara (Euterpe edulis) e do palmito-pupunha (Bactris gasipaes). A medida busca diminuir a exploração ilegal e predatória do palmito nativo, garantindo a sustentabilidade da espécie.

Parque Estadual Rio da Onça

Logo em frente ao Centro do Visitante começa a Trilha Grande, com pontes suspensas que facilitam a travessia de trechos alagados, uma das principais características do complexo. Quase na metade do caminho, o visitante chega ao Mirante das Bromélias, ponto de descanso e observação deste tipo de planta nativa, bastante comum no parque.

Os visitantes podem percorrer cinco trilhas, num circuito de 1,5 km. Todas as trilhas são bem demarcadas, acessíveis e planas, fazendo do parque um local apropriado para qualquer perfil de visitante.

Racionais MC’s já diziam na música "Vida Loka (parte 1)": “Tenha fé, porque até no lixão nasce flor”. Essa é a história do Parque Estadual Rio da Onça, em Matinhos. O local foi utilizado parcialmente como lixão entre 1968 até meados da década de 1990.





Considerado um dos mais importantes palcos para a escalada no País, o Parque Estadual Pico do Marumbi está localizado em Morretes e recentemente retornou com as atividades de camping. Possui 8,7 mil hectares de história e conservação ambiental.





No local há a antiga Ferrovia Paranaguá-Curitiba, com as estações do Marumbi e Engenheiro Lange; a cachoeira Salto dos Macacos; o lendário Caminho do Itupava; e, claro, o Conjunto do Marumbi, formado por diversos picos que superam mil metros de altitude e dão nome ao parque.





Destaque para a Ponta do Tigre (1.400 m) e o famoso Monte Olimpo, com 1.539 metros. Para acessar o Salto dos Macacos, o visitante deve se atentar ao horário limite, até as 9h, forma de garantir a segurança do turista.





Para chegar ao parque, os visitantes podem ir de ônibus, saindo de Curitiba até a rodoviária de Morretes. De lá, um ônibus municipal vai até o vilarejo de Porto de Cima.





Para ir de carro, basta seguir pela BR-116 e entrar na Estrada da Graciosa, seguindo até o vilarejo de Porto de Cima. Os oito quilômetros restantes, até a Estação do Marumbi, devem ser percorridos a pé, de bicicleta ou de carro com tração 4x4. Contato: (41) 3432-0019.





Vale ressaltar que a assinatura do termo de conhecimento de risco é obrigatória e deverá ser entregue na portaria do complexo ao chegar no local.