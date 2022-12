UEL e HU pedem suspensão de projeto de lei que reconfigura a gestão de hospitais universitários

A Reitoria da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e a Superintendência do HU (Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná) se pronunciaram, por meio de nota, a respeito do PL (Projeto de Lei) 522/22, que tem o objetivo de reconfigurar a gestão dos hospitais universitários no Estado.





O Projeto foi apresentado à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) na última quarta-feira (30) e, segundo as instituições, seu desenvolvimento não contou com a participação de representantes do HU e da UEL.

A nota emitida pelas instituições, na qual estas expressam pesar, aponta que a Seti (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e a Sesa (Secretaria de Saúde) convocaram, em maio deste ano, uma reunião com reitores das universidades e com diretores dos Hospitais Universários para debater o planejamento das instituições de saúde vinculadas às instituições estaduais de ensino superior.





Segundo o documento, com a reunião, ficou acordada a criação de grupos de trabalho para discutir e tratar sobre o tema. A UEL indicou os nomes dos participantes e, apesar de buscar informações e notícias sobre os planejamentos, nunca teve os grupos de trabalho convocados.

As instituições, de acordo com a nota, afirmam que o PL traz impactos significativos para os processos acadêmicos e assistenciais prestados pelo HU atualmente.





"Dada a relevância e a dimensão dos serviços prestados pelo HU, é de extrema importância que as especificidades institucionais fossem consideradas na discussão do Projeto de Lei. O Regime de Urgência, solicitado na mensagem do Governador, pode limitar a análise da proposta que não teve a contribuição dos Hospitais Universitários e das Universidades", escrevem as instituições.

O Gabinete da Reitoria da universidade enviou um ofício à Alep e aos deputados estaduais solicitando a suspensão da tramitação do Projeto de Lei.

"A suspensão da tramitação possibilitará a realização de reuniões, audiências públicas e a ampla participação não só das Universidades e dos Hospitais Universitários, mas, também, da população que hoje se beneficia dos serviços de saúde prestados", finaliza a nota.

Confira o documento na íntegra:





A Reitoria da Universidade Estadual de Londrina e a Diretoria Superintendente do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná da UEL (HU) externam sua consternação sobre a tramitação do Projeto de Lei 522 de 2022, que dispõe sobre a gestão dos Hospitais Universitários Estaduais no âmbito do Estado do Paraná, apresentado pelo governo do Estado, em 30 de novembro de 2022, à Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).

Sobre a gestão dos HUs, a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) convocaram reunião com reitores e direções dos Hospitais Universitários, em 23 maio deste ano, com o objetivo de debater o “Planejamento dos Hospitais Universitários estaduais”. Após intenso debate, ficou acordado a constituição de grupos de trabalho para tratar do tema. A UEL indicou os nomes da Administração que trabalhariam na temática, e, desde então, buscou-se, insistentemente, notícias sobre o início dos trabalhos. Entretanto, os grupos de trabalho nunca foram convocados.

O Projeto de Lei apresentado, sem participação da UEL em sua elaboração, reconfigura a forma de gestão dos Hospitais Universitários com significativos impactos nos processos acadêmicos e assistenciais hoje instituídos. Dada a relevância e a dimensão dos serviços prestados pelo HU, é de extrema importância que as especificidades institucionais fossem consideradas na discussão do Projeto de Lei. O Regime de Urgência, solicitado na mensagem do Governador, pode limitar a análise da proposta que não teve a contribuição dos Hospitais Universitários e das Universidades.





O Gabinete da Reitoria enviou ofício ao Presidente da ALEP e aos Deputados Estaduais solicitando a suspensão da tramitação do PL 522/2022. A suspensão da tramitação possibilitará a realização de reuniões, audiências públicas e a ampla participação não só das Universidades e dos Hospitais Universitários, mas, também, da população que hoje se beneficia dos serviços de saúde prestados.