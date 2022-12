Um carro à frente e não estaríamos mais aqui, diz sobrevivente de deslizamento no PR

O primeiro deslizamento já tinha ocorrido. Pequeno, mas suficiente para interditar uma das pistas da BR-376, no litoral do Paraná. O carro em que estava a família de Letícia Santos, 39, aguardava há três horas parado na fila do quilômetro 669 quando ela viu a primeira pedra cair. "Veio uma pancada e em seguida já desceu o barro empurrando tudo", conta.





O veículo bateu na mureta de proteção entre as duas pistas e parou a poucos metros do despenhadeiro, onde ainda estão soterrados ao menos 30 pessoas e 16 veículos. Dois corpos já foram retirados do local e identificados, mas os bombeiros ainda não sabem precisar quantas vítimas ainda estão sob a lama.





Publicidade

Publicidade

A família de Letícia foi arrastada para cima de um caminhão e o veículo onde ela, o filho de quatro anos e seus pais, de 71 e 72 anos, estavam ficou destruído. "Um carro à frente e não estaríamos mais aqui", enfatiza. "Foi por pouco que não caímos".





Ela não sabe como, mas o resultado foi que todos ficaram a salvo. "Minha mãe quebrou quatro costelas e eu fiquei com hematomas, mas meu filho e meu pai não se machucaram", relata.





Publicidade

Publicidade

Ela lembra que o carro ficou de lado e foi preciso sair pela janela do motorista e atravessar um caminhão destruído para conseguir socorro de um ônibus que vinha atrás.





"Meu pai saiu primeiro, eu dei meu filho pra ele e fiquei no carro pra ajudar minha mãe, pois ela teve dificuldade. Eu só queria sair dali porque estava com muito medo de outro desmoronamento, se isso acontecesse íamos ser empurrados pra fora da estrada."





Publicidade

Chovia muito na hora e era noite, por volta das 19h30. "Eu não escutei nada, nenhum pedido de socorro, sinal de luz, celular, nada. Só via mato e lama."





Publicidade

A família é de Paranaguá, no litoral do Paraná, região que sofre com as enchentes causadas pela chuva, que cai no estado desde sábado (26) e já deixa quase 5.000 desabrigados. Os quatro voltavam de Curitiba após uma consulta médica de rotina.





Publicidade

Eles nunca haviam sofrido um acidente automobilístico e Letícia associa o desfecho a um milagre. "A gente não tinha noção da dimensão do acidente e da extensão da tragédia. Só fomos entender direito depois de ver as fotos", diz.





O filho, lembra ela, ficou em choque. "Hoje ele acordou chorando, mas está bem."





Publicidade

Publicidade

Os pais, ainda muito assustados, também se recuperam do acidente, afirma a filha, que pretende nunca mais viajar com chuva.