Unidades de Conservação do Paraná fecham temporariamente para o Natal e Ano-Novo

As UC (Unidades de Conservação) do Paraná vão fechar temporariamente ao público durante as celebrações de fim de ano. No Natal, entre o meio-dia de terça-feira (24) e a quarta-feira (25), retomando as atividades na quinta (26). No réveillon, entre as 12h de terça-feira (31) e a quarta (1º), reabrindo na quinta (2). A exceção é o Parque de Vila Velha, que fecha apenas no dia 25.





O Estado conta atualmente com 27 UCs em condições de receber visitantes, como Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, a Ilha do Mel, em Paranaguá, e a Estação Ecológica do Caiuá, em Diamante do Norte. Três espaços estão fechados para reforma: o Parque Estadual Ilha das Cobras, também em Paranaguá, o Parque Estadual Mata dos Godoy, em Londrina, e o Parque Estadual do Pau Oco, em Morretes.

