Universidade Estadual de Ponta Grossa terá cursos de arquitetura e psicologia

O governador Ratinho Junior assinou na segunda-feira (13) os decretos que autorizam o funcionamento dos novos cursos de Psicologia e Arquitetura e Urbanismo ofertados pela UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa). O Conselho Universitário da UEPG aprovou a criação das duas novas graduações presenciais em dezembro.





O Vestibular Especial que selecionará os estudantes das primeiras turmas acontece em 2 de fevereiro. As inscrições estão abertas até esta quarta-feira (15). Serão 40 vagas para cada um dos novos cursos, com início já no ano letivo de 2025.

As inscrições podem ser feitas pela página da CPS (Coordenadoria de Processos de Seleção), onde estão disponíveis todas as informações e datas sobre o processo seletivo. A taxa de inscrição deve ser paga até o dia 16 de janeiro.





A divulgação dos resultados, com o nome dos classificados na prova, acontecerá até o dia 12 de fevereiro.





