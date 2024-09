Universidades do Paraná abrem inscrições para Vestibular dos Povos Indígenas

O Governo do Estado está com inscrições gratuitas abertas até 3 de outubro para o 24º Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná.





São 52 vagas, sendo seis para cada uma das sete universidades estaduais e 10 para a Universidade Federal do Paraná (UFPR), disponibilizadas em caráter suplementar às seleções regulares das instituições de ensino superior.



As provas serão aplicadas em duas etapas, em 24 e 25 de novembro, respectivamente. As aulas começam no ano letivo de 2025.





As inscrições podem ser efetivadas no formato online ou manual. Os candidatos que optarem pela inscrição manual devem postar ou entregar a documentação nas universidades, conforme orientações estabelecidas no edital, até 27 de setembro.

Para facilitar o deslocamento dos estudantes, as provas acontecerão em Curitiba e em outros sete municípios, de acordo com a localização das terras indígenas - Cornélio Procópio e Tamarana, na região Norte; Mangueirinha, no Sudoeste; Manoel Ribas, na região Central; Nova Laranjeiras, no Centro-Sul; Ortigueira, na região dos Campos Gerais; Santa Helena, no Oeste.





Os candidatos que residem fora do Paraná farão a prova em Curitiba. O ensalamento será divulgado em 1º de novembro.

Segundo o Manual do Candidato, é possível escolher entre 523 opções de cursos de graduação em 34 cidades, entre bacharelados, licenciaturas e tecnologias, nas diferentes áreas do conhecimento. As universidades estaduais somam 430 cursos presenciais e outras seis opções de cursos na modalidade de EaD (Ensino a Distância).





No momento da inscrição, o estudante deve sinalizar a instituição de ensino em que pretende se matricular, caso seja aprovado.





