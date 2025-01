Universidades estaduais do Paraná alinham calendário acadêmico com ano civil

As Universidades Estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar) regularizam em 2025 o calendário letivo com o ano civil. Elas finalizarão as atividades acadêmicas de 2024 entre janeiro e fevereiro deste ano, para então iniciar 2025. Durante a pandemia, as instituições alteraram seus calendários por conta da suspensão das aulas presenciais.





Nas universidades estaduais de Ponta Grossa (UEPG) e do Centro-Oeste (Unicentro) o alinhamento já aconteceu. As aulas de 2025 na UEPG iniciam em 17 de fevereiro e encerram em 6 de dezembro e, na Unicentro, as atividades acontecem no período de 6 de março a 15 de dezembro.

Na UEL, as atividades acadêmicas do período letivo de 2024 foram retomadas nesta quarta-feira, 8 de janeiro, e seguem até 28 de fevereiro. O ano letivo de 2025 será de 24 de março a 13 de dezembro.

Já a UEM retoma as aulas de 2024 no dia 7 de janeiro e encerra em 2 de fevereiro. O período letivo de 2025 inicia em 31 de março, com término previsto para 23 de dezembro.

Entre os dias 3 e 15 de fevereiro, a UENP e a Unespar finalizam as atividades de 2024. A UENP inicia o ano letivo de 2025 em 10 de março, com previsão de encerramento em 6 de dezembro de 2025. O calendário acadêmico de 2025 da Unespar é de 12 de março a 18 de dezembro.





Na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), o ano letivo e o civil estarão ajustados somente em 2026. Atualmente, os cursos seguem calendários paralelos: as atividades letivas finais de 2024 estão programadas para o período de 20 de janeiro a 9 de julho de 2025.





Para algumas turmas, o ano letivo de 2025 inicia em 14 de abril, com término previsto para 14 de fevereiro de 2026. Para os cursos de Psicologia (Toledo) e História (Cascavel), as aulas terão início em 10 de março, conforme o calendário.





