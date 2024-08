Van capota, colide contra duas árvores e passageira morre na PRC-272 em Ibaiti

Uma van capotou, colidiu contra duas árvores e uma passageira morreu em um sinistro de trânsito na PRC-272 em Ibaiti (Norte Pioneiro) na manhã de sexta-feira (9).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 8h45, no quilômetro 101 da rodovia. O I/Mercedes-Benz 313 Marticar, placa de Figueira (Norte Pioneiro) trafegava no sentido Figueira a Ibaiti quando o condutor perdeu o controle do veículo e capotou na margem esquerda da via, e se chocou com 2 árvores existentes no local.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista, identificado apenas como C.J.P., 47, com ferimentos graves, encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital de Figueira.





A passageira identificada como L.G.S., 51, não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho (Norte Pioneiro).





Compareceram para o atendimento as equipes do Samu de Ibaiti, Defesa Civil de Siqueira Campos (Norte Pioneiro), IML de Jacarezinho e Polícia Civil.