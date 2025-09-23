Área de lazer é pichada uma semana após inauguração em Cambé

Uma semana depois da inauguração do Espaço Família do Castelo Branco, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), a área de lazer já sofreu com a ação de vândalos. O espaço destinado aos banheiros e vestiários foi pichado com a palavra “publico?” (Sic), o que foi entendido como uma crítica à cobrança de uma taxa que varia de R$ 30 a R$ 40 para o agendamento das quadras poliesportiva e de areia.

A secretária de Esportes de Cambé, Telma Gamba, explica que o espaço foi inaugurado no dia 13 de setembro e conta com uma quadra poliesportiva, arquibancada, duas quadras de areia, academia para a terceira idade, parquinho, praças internas, banheiros e pista de skate. Antes da revitalização, a área estava abandonada e era frequentada por usuários de drogas e álcool. O Espaço Família fica anexo ao Centro Esportivo do Castelo Branco.

Cercado por grades, a área de lazer funciona das 8h às 22h e conta com zelador durante o dia e guarda no período noturno. Apesar disso, a secretária conta que vândalos invadiram o espaço na madrugada de sábado (20) para domingo (21) e picharam a estrutura destinada aos banheiros e vestiário.

O questionamento "publico?" (Sic) foi pichado na parede, o que Gamba entende como uma crítica a taxa cobrada de R$ 30 para a utilização da quadra esportiva e de R$ 40 para o uso das quadras de areia. O local ainda não conta com câmeras de segurança. A taxa, segundo ela, está prevista em decreto municipal e serve para reservar o espaço, o que deve ser feito com ao menos sete dias de antecedência.

Essa reserva é feita no site da prefeitura e serve para evitar que pessoas utilizem os espaços para outros fins e para que um mesmo grupo não utilize as quadras por longos períodos, impedindo que outras pessoas possam aproveitar. Essa cobrança já é feita em outras áreas esportivas da cidade, mas que, no local, a maioria das reclamações veio de um grupo de adolescentes, segundo a secretária. "Eles queriam que só eles utilizassem a quadra", relata.





Quando as quadras não estão reservadas, Gamba afirma que elas ficam liberadas para a população, entretanto, por conta da má utilização das quadras de areia, apenas a poliesportiva permanece liberada. A secretária detalha que algumas crianças fizeram buracos e utilizaram a areia da quadra para fazer castelos, além de entupirem os ralos próximos a área de lavagem dos pés. "Agora a gente vai manter fechado porque o uso foi totalmente desvirtuado do esporte", afirma. Além disso, segundo ela, alguns grupos não queriam ceder o uso para outras pessoas.

"A gente procurou fazer um espaço em que toda a família pudesse frequentar", afirma, destacando que o lugar deve receber em breve câmeras de segurança. Ela opina que a cobrança de uma taxa para o uso das quadras é uma política que deu certo na cidade, sendo que o valor é mínimo se for dividido por todos os integrantes do grupo.

De acordo com a secretária, os casos de pichações eram frequentes em outros espaços esportivos e de lazer, o que mudou com a chegada de guardas e vigilantes, principalmente no período noturno, quando a maioria dos vândalos aproveitava para pichar.

Para quem mora na região, a cobrança de um valor para a utilização das quadras divide opiniões. Para a pensionista Laura Mendes Faiçal, 71, o valor cobrado é justo, já que só 'mexendo no bolso' das pessoas para fazer com que elas cuidem dos espaços públicos da cidade. Ela, que mora em frente ao parque, disse que é "até bonito de ver" a quantidade de pessoas que lotam o espaço nos finais de tarde, principalmente crianças.







