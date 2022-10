Varredores de Ibiporã voltam ao trabalho após dois dias parados por falta de salário

Cerca de 50 varredores de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) voltaram aos trabalhos nesta sexta-feira (14) após dois dias de paralisação. Os funcionários da terceirizada contratada pelo município chegaram a fazer protesto nesta semana em frente ao prédio da prefeitura cobrando o pagamento dos salários de outubro.







Segundo o Siemaco (Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação), os valores começaram a ser repassados via PIX aos trabalhadores na manhã desta sexta, mais de uma semana após o quinto dia útil. “Inicialmente foi prometido que pagariam na sexta-feira (7) passada, no entanto, não caiu. Conversamos com prefeito e secretários sobre o problema nesta semana”, relatou a presidente da entidade, Izabel Aparecida de Oliveira.



O contrato entre o poder público ibiporãense e a empresa foi firmado em maio deste anos e, de acordo com sindicato, em apenas um mês os salários foram quitados na data correta. “É uma sucessão de atrasos. Agora, os funcionários tomaram uma atitude para chamar a atenção das autoridades e da empresa”, destacou. “São pessoas simples, que estão trabalhando para manter suas necessidades primárias. Onde já se viu trabalhar e não receber? O trabalho deles é essencial”, acrescentou.







A Prefeitura de Ibiporã informou, via Núcleo de Comunicação, que a gestão das pessoas e finanças é de responsabilidade da empresa, “que deve cumprir o contrato que é firmado com o município, por ser prestadora de serviço”. “O que compete à prefeitura está sendo cumprido. A empresa contratada conhece as cláusulas do contrato, que diz que é necessário protocolar a nota do serviço prestado para que a prefeitura faça pagamento e existe prazo para isso”, pontuou.







O município alegou que a terceirizada teria protocolado a nota apenas na última segunda-feira (10), no período da tarde. “A prefeitura já fez o pagamento da nota e o dinheiro deve entrar na conta da empresa nesta sexta-feira", indicou. O contrato tem valor total de R$ 2,7 milhões.





