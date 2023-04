Veja quais cidades do Paraná podem se tornar 'Destinos Inteligentes'

O Paraná tem 17 municípios aptos a participarem do edital Estratégia Nacional de Destinos Inteligentes Brasil, do MTur (Ministério de Turismo), e estão recebendo suporte da Setu (Secretaria de Estado do Turismo), por meio de treinamento oferecido pela Diretoria de Gestão, Sustentabilidade e Inteligência Turística.





O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento elaborado pelo Ministério do Turismo para identificar o desempenho da economia do setor. Cidades agrupadas nas categorias A e B apresentam solidez no setor turístico, atrativos com fluxo significativos e maior quantidade de estabelecimentos de hospedagem. No Paraná, três municípios são classificados como categoria A e catorze na B.

Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu estão na categoria A; e outros 14 destinos são classificados como categoria B no Mapa do Turismo Brasileiro: Paranaguá, Pontal do Sul, Matinhos, Guaratuba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Campo Mourão, Maringá, Umuarama, Telêmaco Borba, Cascavel, Toledo e Pato Branco são os municípios aptos a participar da seleção.





Os destinos selecionados receberão o certificado de DTI em Transformação, o que não significa que sejam destinos turísticos inteligentes, mas que estão no caminho para essa transformação. “Portanto, o município precisa estar ciente de que somente se comprometendo a executar as ações estipuladas é que poderá ser reconhecido como um Destino Turístico Inteligente”, disse Yuri Lobo, coordenador de Inteligência e Estratégia Turística, da Secretaria.

