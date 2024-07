Vestibular da Uenp 2025 vai ser realizado em 1º de dezembro

O Vestibular da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) para ingresso no ano letivo de 2025 será no dia 1º de dezembro deste ano. Serão ofertadas 775 vagas para ingresso pelo processo seletivo nos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo.







A data foi divulgada durante a reunião ordinária do Conselho de Administração da UENP, realizada no dia 24 de junho. O coordenador de Processos Seletivos da Uenp, Augusto Seawright Zanatta, comenta sobre a antecipação das provas e os benefícios para os ingressantes.

“O Vestibular sempre ocorreu no ano civil anterior ao ano letivo de ingresso, porém, por conta da pandemia de Covid-19, houve um descompasso nas agendas. Neste ano, estamos buscando retornar ao que anteriormente era ofertado. Essa agenda permite que os ingressantes, nas suas diversas formas de entrada, iniciem o ano letivo em um único calendário”, explicou Zanatta.







Anteriormente à decisão do Conselho de Administração, a distribuição de vagas do ano letivo de 2025 havia sido aprovada na reunião ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Uenp.





Para 2025, segundo Zanatta, além das vagas ofertadas pelo vestibular, ainda haverá a oferta de vagas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificado) e pela Prova Paraná Mais , que foi aderida pela Uenp recentemente.





