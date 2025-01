Viaturas da PRF se envolvem em acidentes em Campina Grande do Sul

Dois acidentes envolvendo viaturas da PRF (Polícia Rodoviária Federal) - sem vítimas - ocorreram por volta de meio-dia deste domingo (19).





Segundo a PRF, as ocorrências foram registradas nos quilômetros 43 e 48 da BR-116 em Campina Grande do Sul (região metropolitana de Curitiba).





A PRF informou que os policiais estavam em deslocamento de emergência no sentido São Paulo para conter uma tentativa de saque de carga a veículo que transportava valores, acidentado no km 27 (sem vítimas). Chovia no local e a pista estava bastante molhada no momento da situação.





Dos quatro policiais que ocupavam as viaturas, dois saíram ilesos e dois que sentiram dores nos pescoços foram encaminhados para exames no hospital Angelina Caron, já com alta hospitalar sem a necessidade de cuidados médicos.