Zeladora de Curitiba ganha R$ 100 mil do Nota Paraná e desconfia de golpe

Depois de mais de duas semanas recusando ligações e bloqueando mensagens, a zeladora Izabel recebeu uma inesperada visita batendo na porta de sua casa: a coordenação do programa Nota Paraná com um cheque de R$ 100 mil. Ela foi a ganhadora do prêmio principal sorteado no último dia 7 de julho, mas não sabia da conquista até a sorte vir literalmente lhe tocar a campainha na tarde desta terça-feira (22).





A moradora do bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, conta que pensou que o contato feito pela Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) era uma tentativa de golpe e, por isso, deixou de atender às chamadas de números desconhecidos. “Eu vi que tinha um monte de ligações, mas eu não quis atender por achar que seria mais uma tentativa de fraude”, conta a mulher de 51 anos. “Só que, dessa vez, eu deveria ter atendido”.

A coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, foi pessoalmente à casa da ganhadora dar a boa notícia e liberar o valor de R$ 100 mil na conta da consumidora – e tudo isso depois de ter sido bloqueada por Izabel.





“Tentamos ligar para ela já no dia do sorteio, mas sem sucesso. Então, mandamos mensagem e vimos que ela bloqueou nosso número na sequência”, conta. “Até tentamos avisá-la pelas redes sociais pelos perfis oficiais do programa e da secretaria, mas nem isso funcionou. Então tivemos que vir bater na porta mesmo. Uma comunicação à moda antiga”.

CUIDADO REDOBRADO

Apesar das inconveniências da comunicação frustrada, o receio de Izabel não é infundado, já que golpistas costumam utilizar o nome do Nota Paraná para tentar enganar os consumidores. Por isso, Marta reforça que os participantes do programa devem ficar muito atentos sempre que receberem algum contato do tipo.

“É natural que as pessoas fiquem desconfiadas quando recebem uma ligação ou uma mensagem dizendo que ela ganhou um prêmio. No caso do Nota Paraná, no entanto, é muito fácil confirmar a veracidade da informação. Basta acessar o aplicativo do programa e verificar se há algum aviso de bilhete premiado”, explica a coordenadora.





Segundo ela, o contato oficial nunca vai pedir que a pessoa forneça algum tipo de dado pessoal e muito menos que clique em links ou faça algum tipo de pagamento. “O nosso contato é sempre confirmando dados que já temos e pedindo para que a pessoa abra o aplicativo”, diz. “Só que, para isso, a pessoa tem que nos dar uma chance e atender a ligação”.

NÚMEROS OFICIAIS

Secretaria da Fazenda reforça que os consumidores tenham cuidado com a veracidade das informações recebidas e destaca que os meios oficiais de contato do programa são os seguintes: WhatsApp (44) 98831-9499 e (41) 3235-8487, ou telefones de Curitiba e Região (3200-5004) ou demais localidades (0800-644-0934).

OUTROS GOLPES

Uma tentativa recorrente de golpe é o uso do nome do programa em supostos sorteios de produtos, como carros, imóveis e até eletrodomésticos, o que não acontece.

Todos os meses, o Nota Paraná entrega R$ 2,8 milhões para os consumidores cadastrados que colocam o CPF em suas notas fiscais, mas não há o sorteio de nenhum tipo de item. Se você receber uma mensagem desta natureza, com certeza é um golpe.





