Feriado dos tapetes

Paróquias de Londrina celebram Corpus Christi com missas e procissões

Heloísa Gonçalves - Redação Folha
18 jun 2025 às 10:12

Celebrado anualmente 60 dias após o domingo de Páscoa, o Corpus Christi simboliza Cristo na Eucaristia, fundamentado na passagem bíblica em que Mateus narra a partição do pão e vinho com os apóstolos. Os católicos relembram a morte e ressurreição de Jesus por meio de uma manifestação pública, mostrando o amor que têm pelo sacramento.


A data é comemorada nesta quinta-feira (19), sendo vital na Igreja Católica por “trazer efetivamente a presença do Cristo Eucarístico, obedecendo até mesmo as suas próprias palavras nos Evangelhos: ‘tomai, comei isto é meu corpo; tomai, bebei isto é meu sangue’”, explicou dom Geremias Steinmetz, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Londrina.

As 54 paróquias do município têm solenidades marcadas para o dia. O testemunho de fé perante a sociedade também é manifestado a partir da confecção de tapetes com símbolos religiosos e eucarísticos, que remetem à entrada de Jesus em Jerusalém e são montados por meio de doações de fiéis. “O apelo para as pessoas é que enfeitem os tapetes, para que o padre, o bispo, possa passar por cima deles mostrando a iluminação que a Eucaristia pode trazer”, pontuou o arcebispo.


As peças são colocadas nas ruas por onde a Procissão do Santíssimo Sacramento percorre, ocasião realizada somente uma vez por ano. “Normalmente, a Eucaristia é distribuída nas celebrações, depois de ouvir a Palavra de Deus. Ela é sobretudo alimento da fé, então a Igreja quis levar isso para fora, para ser um testemunho para o mundo”, informou Steinmetz.

Fé e cultura


Na Catedral de Londrina, região central, a tapeçaria será produzida por voluntários a partir das 2h de quinta, com TNT como base e pó de serra colorido, sal, pó de café, papel e tampas de garrafas plásticas como matérias-primas. Também haverá uma peça solidária na escadaria da igreja, com doações de alimentos não perecíveis que serão destinados a famílias carentes.

As Travessas Pe. Eugênio Herter e Pe. Bernardo Greis, por onde a procissão vai passar após a missa das 8h30, presidida por dom Geremias Steinmetz, serão interditadas para receberem 180 metros de tapetes.


Por Heloísa Gonçalves - Redação Folha.

Corpus Christi Feriado Missa catedral Arquidiocese Metropolitana Paróquia Paróquia Rainha dos Apóstolos Paróquia São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Fátima
