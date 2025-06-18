Paróquias de Londrina celebram Corpus Christi com missas e procissões

Celebrado anualmente 60 dias após o domingo de Páscoa, o Corpus Christi simboliza Cristo na Eucaristia, fundamentado na passagem bíblica em que Mateus narra a partição do pão e vinho com os apóstolos. Os católicos relembram a morte e ressurreição de Jesus por meio de uma manifestação pública, mostrando o amor que têm pelo sacramento.





A data é comemorada nesta quinta-feira (19), sendo vital na Igreja Católica por “trazer efetivamente a presença do Cristo Eucarístico, obedecendo até mesmo as suas próprias palavras nos Evangelhos: ‘tomai, comei isto é meu corpo; tomai, bebei isto é meu sangue’”, explicou dom Geremias Steinmetz, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Londrina.

As 54 paróquias do município têm solenidades marcadas para o dia. O testemunho de fé perante a sociedade também é manifestado a partir da confecção de tapetes com símbolos religiosos e eucarísticos, que remetem à entrada de Jesus em Jerusalém e são montados por meio de doações de fiéis. “O apelo para as pessoas é que enfeitem os tapetes, para que o padre, o bispo, possa passar por cima deles mostrando a iluminação que a Eucaristia pode trazer”, pontuou o arcebispo.





As peças são colocadas nas ruas por onde a Procissão do Santíssimo Sacramento percorre, ocasião realizada somente uma vez por ano. “Normalmente, a Eucaristia é distribuída nas celebrações, depois de ouvir a Palavra de Deus. Ela é sobretudo alimento da fé, então a Igreja quis levar isso para fora, para ser um testemunho para o mundo”, informou Steinmetz.

