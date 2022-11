Parque Arthur Thomas de Londrina terá letreiro com a mensagem “Eu Amo Natureza”

Depois dos letreiros "Eu amo Londrina" no Lago Igapó 2 e Lago Cabrinha (zona norte) e do "Eu amo bike Londrina" na rodovia Mabio Gonçalves Palhano, a prefeitura irá instalar o quarto letreiro na cidade.





Com o objetivo de promover a conscientização ambiental e oferecer mais um atrativo aos visitantes, o Parque Municipal Arthur Thomas, administrado pela Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), receberá a instalação de um letreiro com a inscrição “Eu Amo Natureza”. A estrutura ficará próxima ao Espaço Ipê, em frente à lagoa localizada no interior da unidade.

Publicidade

Publicidade





A previsão é que o letreiro seja instalado em dezembro, e a empresa contratada através de licitação para executar o serviço é a Lumilon Luminosos Londrina. No total, o investimento realizado pela Prefeitura na iniciativa é de R$ 18.950,00.





De acordo com o gerente de Parques e Biodiversidade da Sema, Jonas Pugina, a nova atração foi idealizada por servidores da Gerência de Educação Ambiental do órgão. “Eles observaram que estruturas semelhantes existem em várias outras cidades e também em outros pontos de Londrina, o que estimula a sensação de pertencimento e apreciação das pessoas pela cidade. As pessoas poderão inclusive tirar fotos do novo letreiro e publicar nas redes sociais, ajudando a divulgar o Parque e atrair mais visitantes”, disse.



Ainda segundo Pugina, o letreiro ficará em uma área onde os visitantes costumam parar para descansar, se alimentar ou participar de atividades de conscientização ambiental. “Estamos sempre buscando investir em melhorias para o Parque, e continuamos trabalhando em projetos para implantar um novo cercamento e viabilizar a concessão da lanchonete, entre outras iniciativas”, destacou.





Localização e funcionamento – O Parque Municipal Arthur Thomas fica na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza. A unidade tem entrada gratuita e funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, inclusive aos feriados.