Passageiro desce de ônibus e abandona droga; que é apreendida em Londrina

A Polícia Militar apreendeu mais de 21 quilos de maconha nesta segunda-feira (9), na Rodoviária de Londrina, após denúncia de funcionários sobre o forte odor vindo de uma mala abandonada. O entorpecente estava dividido em 24 embalagens envolvidas em plástico filme. O suspeito identificado no ticket teria desembarcado na cidade de Cascavel.





Segundo a PM, a mala havia sido transportada em um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Londrina. Ao checar o bilhete de passagem, os policiais identificaram que o passageiro teria despachado duas malas. Com auxílio da equipe rodoviária, a segunda bagagem foi localizada no compartimento inferior do ônibus e também continha drogas.