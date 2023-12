Passarela da árvore de Natal no Igapó é reaberta neste domingo, após estragos da chuva

Os reparos junto a parte elétrica e a estrutura da base que conecta a balsa à calçada foram finalizados na tarde deste domingo (3) pela equipe de manutenção da empresa terceirizada e a passarela que dá acesso a árvore de Natal no Lago Igapó vai ser liberada normalmente para visitação do público às 19 horas. Toda a iluminação acesa, incluindo a árvore de led.





O conserto foi necessário devido aos estragos causados pela chuva e o forte vento de ontem a tarde. A empresa dos pedalinhos também já se reestruturou e vai atender o público nesta noite. A informação foi encaminhada pela assessoria de imprensa da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina). No sábado à tarde as rajadas de ventos chegaram à 53 km/hora.

No sábado (2), a chuva e os ventos causaram um aumento do nível da água do Lago Igapó II. Com isso, a base que liga a balsa à rampa de acesso à calçada se desencaixou. De acordo com o Codel, a passarela estará interditada ao longo deste sábado para que a as partes possam ser recolocadas em seus devidos lugares.





Aas chuvas e os ventos causaram a queda de três árvores no Município.