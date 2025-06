Polícia Civil cumpre mandado contra investigado por danificar ônibus 51 vezes

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) cumpriu um mandado de busca e apreensão em um endereço ligado a um homem de 30 anos investigado por ter danificado vários ônibus da capital por pelo menos 51 vezes, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 18 mil à empresa de transporte coletivo. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (25), no bairro Tatuquara, em Curitiba.





Segundo o delegado Fabiano Oliveira, o suspeito embarcava nos veículos como passageiro em diferentes dias e horários e aproveitava de momentos nos quais poucas pessoas estavam no ônibus para praticar o vandalismo, que consistia em riscar os vidros do veículo com uma sigla.





Após a denúncia feita pela empresa de transporte coletivo, a PCPR instaurou inquérito policial e chegou até a identidade do suspeito. Ele possui passagens policiais anteriores por ocorrências de vandalismo.

Durante a ação desta quinta-feira, os policiais civis apreenderam um aparelho celular, que será submetido à perícia para aprofundar as investigações, buscando identificar possíveis coautores e a eventual existência de um grupo organizado para a prática desses delitos. Também foi apreendido um aparelho de TV, que poderá ser utilizado para o ressarcimento dos prejuízos causados à empresa de transporte.





No local, foi encontrada ainda uma pequena porção de substância análoga à maconha e uma balança de precisão. Diante disso, o homem foi conduzido à delegacia para a lavratura de termo circunstanciado por posse de droga para consumo pessoal.





A PCPR segue apurando o caso.