Pedestre morre atropelado por micro-ônibus de Grandes Rios em rodovia do Vale do Ivaí

Um homem morreu após ser atropelado por um veículo oficial do município de Grandes Rios (Vale do Ivaí) na noite de sábado (28) na PRC-272, em Cruzmaltina (Vale do Ivaí). O acidente ocorreu por volta das 18h30, no km 233 metros da rodovia, no trecho entre Cruzmaltina e Lidianópolis.





A vítima, identificada pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) como C. V. V. B., foi atingida por um micro-ônibus Marcopolo Volare, conduzido porum homem de 29 anos, que não se feriu. Já o pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Ivaiporã.

Segundo o relato do motorista à PRE, ele trafegava no sentido Cruzmaltina–Lidianópolis quando atingiu a vítima. O atendimento à ocorrência mobilizou equipes até por volta de 22h30. As causas do acidente ainda serão apuradas.