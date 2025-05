Pedestre morre atropelado por microônibus na BR-369, em Cambé

Um grave atropelamento registrado na manhã deste sábado (10) resultou na morte de um pedestre na BR-369, no trecho entre Ibiporã e Cambé, no norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 6h, nas proximidades da concessionária Metronorte, e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações preliminares repassadas pela PRF, o sinistro envolveu um microônibus Volare prata, licenciado em Jataizinho/PR, que trafegava no sentido Ibiporã-Cambé. No momento do acidente, o veículo era ocupado apenas pelo condutor.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O pedestre, um homem de aproximadamente 60 anos, foi atingido quando se encontrava sobre a pista de rolamento. Com o forte impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local. Até o fechamento desta reportagem, ele ainda não havia sido identificado.





As circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo apuradas, e a equipe da PRF permanece no local realizando os procedimentos de praxe. A Polícia Científica foi acionada para auxiliar na identificação da vítima e nas investigações.





A rodovia opera com fluxo parcial, e motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção.