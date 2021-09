Peixe-leão invade Fernando de Noronha; espécie ameaça ecossistema

Em um intervalo inferior a dois meses, o arquipélago de Fernando de Noronha registrou dez ocorrências de peixes-leão, as mais recentes nesta quinta-feira (9).

Continua depois da publicidade





Considerada invasora, a espécie não tem predadores naturais conhecidos no Brasil e oferece risco à vida marinha do ecossistema local e à saúde humana.

Continua depois da publicidade





Os dados são do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), que também catalogou uma aparição no país em dezembro do ano passado. O peixe é endêmico de regiões banhadas pela confluência do oceano Índico com o Pacífico (Indo-Pacífico).





Dos 11 animais registrados em Noronha, de dezembro de 2020 até agora, 6 acabaram capturados, 4 deles no mês passado. Outros 4 foram somente avistados: 2 nesta quinta, 1 na quarta (8) e outro em agosto, além de uma suspeita também em agosto.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Chefe do ICMBio em Fernando de Noronha, a analista ambiental Carla Guaitanele afirmou que os animais capturados estão congelados para serem enviados para pesquisa na UFF (Universidade Federal Fluminense), para que seja identificada a real origem dos peixes.





Pesquisadores estimam que a ocorrência da espécie no oceano Atlântico pode ter tido origem a partir de animais soltos na Flórida (EUA) há pelo menos 30 anos, o que teria resultado numa migração para a região banhada pelo mar do Caribe.





"Tudo ainda é muito incipiente, pois ainda estamos no estágio de investigação, que vai ser mais desenvolvida com a pesquisa", afirmou. "Ainda não dá para saber se o animal já está estabelecido em Noronha, se já se reproduziu, se está apenas de passagem ou se chegou por uma corrente", disse.

Continua depois da publicidade





A cada aparição do peixe, de acordo com a analista, é feita uma identificação no mapa com o local onde o animal foi registrado. Se capturado, é feita a medição, pesagem e uma análise da correlação entre os exemplares retirados da natureza.





Conforme Guaitanele, a presença do peixe-leão no país pode trazer um desequilíbrio ambiental.

Continua depois da publicidade





"Como se trata de uma espécie invasora, os animais locais ainda não sabem como lidar com ela, o que pode causar uma interferência negativa no ecossistema."

Continua depois da publicidade





A espécie pode comer outro animal quase do próprio tamanho, alimentar-se de 20 pequenos peixes em meia hora, e a fêmea consegue pôr cerca de 30 mil ovos.





Além disso, o contato de seres humanos com o peixe-leão, que possui 18 espinhos venenosos, pode causar dor, náusea e até convulsões.

"Por isso, pedimos às pessoas que evitem contato com esse tipo de peixe, a não ser aquelas que tenham sido capacitadas para isso", afirmou. "Pedimos que, se estiverem com equipamento adequado, ao avistarem o animal, façam a captura. Caso contrário, que façam uma marcação."

Segundo a analista, três equipes de mergulhadores já passaram por treinamento do órgão para capturar a espécie em Fernando de Noronha. No próximo mês, um especialista do Caribe deverá chegar ao Brasil para realizar uma capacitação de nível mais avançado.