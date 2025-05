Péricles faz show em Londrina pela primeira vez nesta sexta-feira

Dono de uma das vozes mais marcantes do pagode, o cantor e compositor Péricles chega a Londrina para uma apresentação inédita e muito esperada pelo público. O show acontece nesta sexta-feira (14), no estacionamento do Londrina Norte Shopping, e conta com abertura do cantor Gelbinho e do Trio Pega Bem.







Os portões serão abertos a partir das 18h, com a festa marcada para as 21h. Os setores são divididos em pista, área VIP, bistrô e open bar, com diferentes valores. Os ingressos podem ser adquiridos pela bilheteria on-line da Music Eventos, responsável pela produção.