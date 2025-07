Pesquisa do perfil socioeconômico chega a mais 162 municípios nesta semana

A Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná (PAD-PR), coordenada pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), segue avançando pelo Estado. Nesta semana, os pesquisadores credenciados chegam a mais 162 municípios, entre eles Londrina, Cambé, Arapongas, Apucarana, Bela Vista do Paraíso e Cornélio Procópio.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O levantamento visa traçar um panorama detalhado do perfil socioeconômico da população do Paraná. Até o momento, as entrevistas foram concluídas em 136 cidades, enquanto outras 71 já superaram os 80% de cobertura. A meta é alcançar, ao final, 361 municípios.





Conforme atualização do Ipardes, quase 62 mil domicílios foram visitados até agora em 298 municípios em todas as 29 regiões do Estado, com mais de 40 mil entrevistas efetivamente realizadas.

Publicidade





Os trabalhos de campo começaram na segunda quinzena de março e continuam até agosto. A partir desse esforço, o Estado reunirá um conjunto inédito de dados sobre moradia, emprego, renda, escolaridade, alimentação e hábitos das famílias.





Os primeiros resultados do levantamento devem ser apresentados ainda em 2025, por meio de um painel interativo no site do Ipardes, que permitirá a consulta a gráficos, tabelas e relatórios estatísticos.

Publicidade





Pioneira





Publicidade

Reconhecida como a maior pesquisa domiciliar já executada por um governo estadual no Brasil, a PAD-PR terá escopo superior ao da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A abrangência será três vezes maior: enquanto a PNAD coleta, no máximo, 20 mil entrevistas no Paraná, a PAD-PR alcançará 60 mil domicílios.





De acordo com o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, a pesquisa de amostragem domiciliar do Instituto tem o objetivo de levantar informações sociais e econômicas na área de moradia, educação, emprego, renda e segurança alimentar. “Estas informações são de vital importância para o monitoramento das políticas públicas vigentes e a formulação de novas”, explica.

Publicidade





A iniciativa conta com financiamento do Fundo Paraná, administrado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), que destina 2% da arrecadação tributária estadual para projetos científicos e tecnológicos.





Segurança e sigilo

Publicidade





As entrevistas, que têm duração média de 10 a 15 minutos, são feitas por agentes identificados com crachá com foto, coletes do Ipardes e folhetos informativos. As informações fornecidas são protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP) e utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. A colaboração da população é considerada essencial para que os dados reflitam com fidelidade as realidades locais do Paraná.

Publicidade





Confira AQUI a lista de municípios onde os pesquisadores contratados pelo Ipardes farão entrevistas domiciliares nesta semana e, também, aqueles em que os trabalhos estão concluídos.













BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: