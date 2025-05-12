Pesquisa populacional do Ipardes vai a 127 cidades do Paraná nesta semana

Entrevistadores credenciados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) vão a 127 municípios do Paraná nesta semana para dar continuidade à fase de campo da Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná (PAD-PR). Até o momento, já foram feitas 18.195 entrevistas, com 19 municípios já concluídos e outros 22 com mais de 80% dos questionários finalizados.





Por meio dos levantamentos que serão feitos em 361 cidades de todas as regiões do Estado, o que equivale a 90% dos municípios paranaenses, o Ipardes pretende traçar informações socieconômicas que servirão de base para políticas públicas no Estado. Os dados também podem munir de informações as empresas que pretendem se instalar ou expandir as suas atividades no Paraná, dentro da política estadual de atração de investimentos.

A PAD-PR é o maior levantamento já conduzido por um governo estadual sobre o perfil socioeconômico da população. No Paraná, a abrangência é três vezes maior do que a da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto o levantamento nacional abrange cerca de 20 mil paranaenses, a PAD-PR entrevistará moradores de 60 mil domicílios em todas as regiões do Paraná até o fim de junho.





A pesquisa é financiada com recursos do Fundo Paraná, gerido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), e que conta com 2% da receita tributária anual do Governo do Estado.





O plano é que as informações sobre o perfil dos paranaenses sejam compiladas até o final de 2025. Na sequência, os dados poderão ser consultados em um painel interativo, com relatórios, tabelas e gráficos estatísticos no site do Ipardes.

