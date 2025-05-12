Pesquisar

Censo estadual

Pesquisa populacional do Ipardes vai a 127 cidades do Paraná nesta semana

AEN
12 mai 2025 às 12:50

Josiel Aparecido/Portal Bonde
Entrevistadores credenciados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) vão a 127 municípios do Paraná nesta semana para dar continuidade à fase de campo da Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná (PAD-PR). Até o momento, já foram feitas 18.195 entrevistas, com 19 municípios já concluídos e outros 22 com mais de 80% dos questionários finalizados.


Por meio dos levantamentos que serão feitos em 361 cidades de todas as regiões do Estado, o que equivale a 90% dos municípios paranaenses, o Ipardes pretende traçar informações socieconômicas que servirão de base para políticas públicas no Estado. Os dados também podem munir de informações as empresas que pretendem se instalar ou expandir as suas atividades no Paraná, dentro da política estadual de atração de investimentos.

A PAD-PR é o maior levantamento já conduzido por um governo estadual sobre o perfil socioeconômico da população. No Paraná, a abrangência é três vezes maior do que a da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto o levantamento nacional abrange cerca de 20 mil paranaenses, a PAD-PR entrevistará moradores de 60 mil domicílios em todas as regiões do Paraná até o fim de junho.


A pesquisa é financiada com recursos do Fundo Paraná, gerido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), e que conta com 2% da receita tributária anual do Governo do Estado.


O plano é que as informações sobre o perfil dos paranaenses sejam compiladas até o final de 2025. Na sequência, os dados poderão ser consultados em um painel interativo, com relatórios, tabelas e gráficos estatísticos no site do Ipardes.

Segurança e sigilo


As entrevistas duram de 10 a 15 minutos, em média, e os profissionais são identificados com coletes do Ipardes, crachá com foto e informativos sobre a pesquisa. Durante as abordagens, são coletadas informações como condições de moradia, trabalho, renda, nível de escolaridade, hábitos e condições alimentares.

As informações fornecidas são protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com uso exclusivo para fins estatísticos. De acordo com o Ipardes, a participação da população é fundamental para que a pesquisa seja bem-sucedida, contemplando todas as particularidades das diferentes regiões do Estado.


Confira a lista de municípios onde os pesquisadores contratados pelo Ipardes farão entrevistas domiciliares nesta semana:

Andirá


Apucarana

Araruna


Araucária

Alvorada do Sul


Alto Paraná


Assaí


Bandeirantes


Barracão


Bela Vista da Caroba


Bela Vista do Paraíso


Boa Esperança do Iguaçu


Borrazópolis


Cafeara


Cambará


Cambé


Campina Grande do Sul


Campo do Tenente


Campo Largo


Campo Magro


Campo Mourão


Capanema


Carambeí


Carlópolis


Castro


Cascavel


Centenário do Sul


Cianorte


Colombo


Colorado


Contenda


Cornélio Procópio


Cruzeiro do Iguaçu


Curitiba


Curiúva


Diamante do Norte


Dois Vizinhos


Doutor Camargo


Faxinal


Fazenda Rio Grande


Fernandes Pinheiro


Foz do Iguaçu


Francisco Beltrão


Guapirama


Guarapuava


Guaratuba


Honório Cerpa


Ibaiti


Ibiporã


Imbituva


Ipiranga


Irati


Itambaracá


Itaperuçu


Itaúna do Sul


Jacarezinho


Jandaia do Sul


Jardim Alegre


Jataizinho


Joaquim Távora


Kaloré


Lapa


Loanda


Londrina


Lupionópolis


Mandaguaçu


Mangueirinha


Marechal Cândido Rondon


Marialva


Marilena


Marilândia do Sul


Maringá


Morretes


Nova Esperança


Nova Londrina


Paiçandu


Palmas


Paranacity


Paranavaí


Pato Branco


Peabiru


Pérola d'Oeste


Pinhais


Pitanga


Ponta Grossa


Pontal do Paraná


Porecatu


Porto Rico


Porto Vitória


Primeiro de Maio


Quatiguá


Ribeirão Claro


Rio Branco do Sul


Rio Negro


Rolândia


São José dos Pinhais


Tapejara


Terra Boa


Tuneiras do Oeste


Sabáudia


Salto do Itararé


Santa Cecília do Pavão


Santa Cruz do Monte Castelo


Santa Mariana


Santa Monica


Santo Antônio da Platina


Siqueira Campos


São Carlos do Ivaí


São João do Caiuá


São João do Triunfo


São Jorge do Oeste


São José da Boa Vista


São Mateus do Sul


Sertaneja


Sertanópolis


Telêmaco Borba


Tibagi


Toledo


Terra Rica


Tomazina


Umuarama


União da Vitória

censo Censo Inclusão
