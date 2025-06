Pesquisa sobre perfil socioeconômico da população visita 172 cidades nesta semana

Pesquisadores credenciados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) visitarão 172 municípios do Paraná nesta semana para dar continuidade à Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná (PAD-PR). O levantamento faz parte de uma iniciativa inédita do instituto, que tem como objetivo identificar o perfil socioeconômico dos paranaenses.





Até o momento, as entrevistas foram concluídas em 86 cidades do Estado e já passaram de 80% da meta em outros 68 municípios. Ao todo, foram visitados 55 mil domicílios em todo o Paraná e em cerca de 35 mil deles as entrevistas foram finalizadas.

Nesta semana, os pesquisadores passarão por Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Umuarama, além de dezenas de municípios de todas as regiões do Estado.





A PAD-PR é o maior levantamento já conduzido por um governo estadual sobre o perfil socioeconômico da população. No Paraná, a abrangência é três vezes maior do que a da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto o levantamento nacional abrange cerca de 20 mil paranaenses, a PAD-PR entrevistará moradores de 60 mil domicílios em todas as regiões do Paraná até o fim de junho.

As informações coletadas servirão de base para as políticas públicas do Governo do Estado, mas também para empresas que pretendem se instalar ou expandir as suas atividades no Paraná, dentro da política estadual de atração de investimentos.





“São informações relativas a moradia, educação, emprego, renda e segurança alimentar, que são de vital importância para o monitoramento das políticas públicas vigentes e formulação de novas, caso sejam necessárias”, afirmou o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado.

A pesquisa é financiada com recursos do Fundo Paraná, gerido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), e que conta com 2% da receita tributária anual do Governo do Estado.

O plano é que as informações sobre o perfil dos paranaenses sejam compiladas até o final de 2025. Na sequência, os dados poderão ser consultados em um painel interativo, com relatórios, tabelas e gráficos estatísticos no site do Ipardes.

Segurança





As entrevistas, que têm duração média de 10 a 15 minutos, são feitas por agentes devidamente identificados com crachá com foto, coletes do Ipardes e folhetos informativos. As informações fornecidas são rigorosamente protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. A colaboração da população tem sido exemplar e é considerada essencial para que os dados reflitam com fidelidade as realidades locais do Paraná, contribuindo para o aperfeiçoamento das políticas públicas estaduais.





Confira AQUI os municípios que serão visitados nesta semana.









