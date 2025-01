Pessoas idosas precisam redobrar cuidados com a saúde no verão

O clima abafado e as temperaturas mais elevadas exigem cuidados especiais com as pessoas idosas. A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) reforça a importância dessa proteção e que atitudes simples podem garantir um verão mais seguro e saudável. Desidratação e hipertermia são as ocorrências mais comuns nessa faixa etária.





Segundo a Sesa, esse público é mais vulnerável aos efeitos indesejados do calor, pois os mecanismos que regulam a temperatura corporal, a pressão arterial e a sede podem perder eficiência com o envelhecimento. Além disso, é frequente que tenham doenças crônicas e usem medicamentos – motivos que podem agravar o quadro clínico.

De acordo com a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa da Sesa, Maria Goretti David Lopes, a desidratação é um dos principais problemas enfrentados pelas pessoas idosas.





“A falta de água no organismo pode ocasionar sintomas como dores de cabeça, tontura, fadiga, fraqueza e batimentos cardíacos acelerados, podendo provocar problemas graves”, ressaltou.

A equipe da Divisão de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa recomenda algumas medidas que podem prevenir essas complicações.





Veja as orientações:

- Beber muitos líquidos como água, água de coco, sucos de frutas ou vegetais, chás leves, bebidas isotônicas, evitar álcool e bebidas com cafeína. Não espere ter sede. Não é raro que pessoas idosas sintam menos sede que as mais jovens. Beba líquidos regularmente durante todo o dia. Se tem orientação para limitar a ingestão de líquidos, é necessário conversar com sua equipe de saúde para saber como proceder nos dias mais quentes.





- Consumir alimentos leves como frutas, verduras, carnes magras. Ao cozinhar em dias muito quentes, evitar usar o forno, que aumenta ainda mais a temperatura do ambiente.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: