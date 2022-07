Petista e bolsonarista morrem em troca de tiros em Foz do Iguaçu

Uma troca de tiros entre adversários políticos terminou com dois mortos neste sábado (9), em Foz do Iguaçu: o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, e o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho.



De acordo com informações de testemunhas, Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos na sede da Aresfi (Associação Esportiva Saúde Física Itaipu). Imagens nas redes sociais mostram que a festa era temática, com decoração em alusão ao candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva.

Participantes da festa contaram que o policial penal parou o carro em frente à associação e começou a gritar xingamentos aos petistas e a exaltar o presidente Jair Bolsonaro. Ainda segundo relato dos participantes, quando Arruda saiu para ver o que estava acontecendo, o policial teria lhe apontado a arma.





Após discussão, Guaranho, que estava com a esposa e filho dentro do carro, teria acelerado o carro com a promessa de voltar e matar todo mundo no local. Neste momento, o guarda municipal foi até o carro e também pegou a arma dele.





Os participantes da festa contam que aproximadamente 20 minutos depois, o policial retornou e invadiu a associação com a arma em punho. Arruda, então, teria se identificado como guarda municipal antes de ser baleado duas vezes pelo policial.

Ao levar o primeiro tiro na perna, Arruda caiu e, em seguida, levou outro tiro nas costas. Em seguida, porém, o Guarda Municipal conseguiu revidar e acertou o policial penal com cinco tiros. O líder do PT morreu minutos depois de ser baleado. Já Guaranho chegou a ser levado para a UTI, mas não resistiu e morreu na manhã deste domingo (10).





A Polícia Civil de Foz do Iguaçu convocou uma entrevista coletiva às 16h na Delegacia de Homicídios para dar mais detalhes sobre o caso.