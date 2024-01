PF apreende carreta carregada de cigarros contrabandeados na Gleba Palhano

Um homem foi preso e uma carreta carregada com cigarros contrabandeados foi apreendida na Gleba Palhano, região sul de Londrina, na manhã desta quarta-feira (31). A operação da Polícia Federal, em conjunto Receita Federal do Brasil e o serviço de inteligência da Polícia Militar do Paraná, tem objetivo de reprimir delitos de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas





O condutor do veículo, morador da cidade de São José dos Pinhais/PR, de 54 anos, sem antecedentes criminais, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Londrina para os procedimentos de polícia judiciária.

Publicidade





O veículo apreendido e os cigarros contrabandeados foram encaminhados ao pátio da Receita Federal de Londrina para contabilização e lavratura dos procedimentos fiscais pertinentes.





As ações são decorrentes de um trabalho contínuo de repressão realizado pela Polícia Federal de Londrina em conjunto com a Receita Federal de Londrina e a Polícia Militar de Londrina e visam o combate de diversos delitos em toda a região.