PF combate quadrilha que usa tecnologia para fraudar biometria em serviços do governo

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), a operação "Face Off", com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma GOV.BR, utilizando técnicas avançadas de alteração facial para burlar sistemas de autenticação biométrica.
Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Brasília, nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Tocantins.
As investigações revelaram que os criminosos simulavam traços faciais de terceiros para obter acesso indevido às contas digitais das vítimas, assumindo o controle total dos perfis e, consequentemente, de serviços públicos e informações pessoais sensíveis.
Os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa.