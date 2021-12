PF conclui que paranaense cometeu crime de ameaça com email a diretores da Anvisa

A Polícia Federal concluiu que o paranaense Douglas Bozza cometeu crime de ameaça ao enviar email a cinco diretores da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em que afirmava que iria matar quem "atentasse contra vida de seu filho" por causa da obrigação da vacinação contra Covid-19.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O inquérito foi aberto em outubro e concluído no mês passado.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Na época do email, em outubro, a Anvisa começava a debater a vacinação a partir dos 5 anos. Na última semana, após aprovar o uso da Pfizer em crianças, a agência voltou a ser alvo de ataques.





Uma nova investigação foi aberta nesta segunda (20) após nova solicitação de integrantes da agência.

"Por identificar uma ameaça contra a saúde e integridade do meu filho nestas vacinas experimentais, sejam o que forem (sic), estou tomando a difícil atitude de retirá-lo do ambiente escolar", dizia a mensagem enviada.

Continua depois da publicidade





"Deixando bem claro para os responsáveis de cima para baixo: quem ameaçar, quem atentar contra a segurança física do meu filho, será morto", completou Bozza no email.





O delegado da PF ouviu os cinco diretores e todos disseram que a ameaça resultou em uma situação de vulnerabilidade.





O autor das mensagens eletrônicas, por sua vez, alegou que existiria comprovação de "que as vacinas são uma ameaça para as crianças" e que quis fazer "um pouquinho de terrorismo" com os técnicos da Anvisa.





Segundo Bozza, o email foi enviado após ele ter pedido documentos à Anvisa e para a Secretaria de Saúde do Paraná e ser ignorado.





"O declarante afirma que a possível ameaça/determinação feita por correio eletrônico seria uma maneira de ambos começarem a se respeitar", diz o relatório da PF ao qual o Painel teve acesso.





Na conclusão do caso, o delegado afirmou que "restou claro" que o email seria mais que uma ameaça e "ocasionou considerável temor nas vítimas".





"Tal ameaça se torna, ainda mais preocupante para as vítimas, em virtude do atual momento pandêmico que o país atravessa, aliado à polarização político-ideológica que se espraia no terreno das ciências, tornando simples factoides em verdades absolutas, a serem defendidas com o próprio sangue, se for entendido como necessário", escreveu o delegado.





A PF, entretanto, por se tratar de crime com menor potencial ofensivo, não indiciou Bozza. Caberá ao Ministério Público Federal decidir se denuncia ou faz um acordo para transação penal. A pena prevista para esses casos é de 1 a 6 meses de prisão ou multa.