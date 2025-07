PF cumpre quatro mandados em Londrina durante operação contra tráfico internacional de armas

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (4), a Operação Fallere, com foco no combate ao tráfico internacional de armas de fogo. Em Londrina, no norte do Paraná, foram cumpridos quatro dos sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Maringá — o maior número entre as cidades alvos da operação.





As investigações começaram após a apreensão, em 15 de dezembro de 2021, de encomendas postais contendo acessórios para armas de fogo no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Os pacotes foram enviados dos Estados Unidos e tinham como destinatário um morador de Londrina.

Segundo o delegado da PF em Londrina, Hugo Leonardo Mariano Mendonça, esse foi o ponto de partida para a investigação.





“Foram enviados vários objetos dos Estados Unidos para Londrina e foi aí que começou a investigação. Essa entrada de armas, de acessórios para arma de fogo, deu início ao trabalho. Tivemos uma primeira fase com mandados de busca, e agora culminamos na operação de hoje”, explicou.

De acordo com Mendonça, durante o cumprimento dos mandados nesta sexta-feira foram apreendidas diversas armas — algumas registradas legalmente, outras consideradas inicialmente irregulares.





“Como eram muitas armas e acessórios no local, aprendemos tudo e vamos verificar uma por uma, para apurar a legalidade. Algumas armas já foram constatadas como ilegais no local. Outras vamos analisar com mais calma. Isso inclusive gerou uma prisão em flagrante”, afirmou o delegado.

Ainda segundo ele, alguns investigados têm dezenas de armas registradas- o que não é o foco da operação. “A investigação trata do comércio ilegal, do tráfico vindo de outros países sem registro, como no caso das encomendas. Vamos apurar também se houve tentativas de burlar ou embaraçar a investigação”, acrescentou.





Além de Londrina, os mandados foram cumpridos em Maringá, Loanda (também no Paraná) e Fortaleza, no Ceará. A operação contou com a participação de cerca de 40 policiais federais.

O nome da operação, Fallere, vem do latim e remete à ideia de fraude ou engano, em alusão à tentativa dos investigados de driblar a fiscalização ao importar peças e acessórios via remessas postais.



(Atualizado às 11h54)