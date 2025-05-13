PF e PM apreendem 119 quilos de maconha em carro dublê em Cambé





Uma operação integrada entre a Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar do Paraná resultou na apreensão de 119 quilos de maconha e na recuperação de um veículo com alerta de furto, na noite desta segunda-feira (12), na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a polícia, o flagrante ocorreu por volta das 23h20, no bairro Jardim Ana Eliza I. As equipes receberam a informação de que um veículo Citroën prata havia passado por Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) com placas incompatíveis com o modelo. Com base nisso, o patrulhamento foi intensificado na entrada de Londrina, onde o automóvel foi localizado e abordado.

No interior do carro estavam dois ocupantes: um homem de 19 anos e uma adolescente de 15, ambos moradores de Foz do Iguaçu (Oeste). Durante a revista, os policiais encontraram a droga dividida em diversos fardos, dois celulares, R$ 76 em dinheiro, além de um par de placas de outro veículo.



