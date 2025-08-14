PF no Paraná apreende quase 2 t de maconha em ônibus com turistas do Paraguai

A Polícia Federal apreendeu, na tarde desta quarta-feira (13), mais de 1,8 tonelada de maconha que estava escondida dentro da lataria de um ônibus de turismo que transportava 21 passageiros paraguaios. O veículo havia saído de Foz do Iguaçu (PR) e, segundo os ocupantes, seguia para Blumenau (SC), onde o grupo afirmou que faria compras.







A abordagem aconteceu por volta das 15h30, em Campo Largo (PR), durante uma ação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da PF no Paraná contra o tráfico de drogas. Para acessar o compartimento oculto onde a droga estava escondida, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros, que cortou parte da lataria do ônibus.







Ao todo, foram apreendidos 1.853 quilos de maconha. Dois motoristas do veículo foram presos em flagrante e levados para a Superintendência da PF em Curitiba, onde permanecem à disposição da Justiça. Os turistas estrangeiros foram identificados e liberados.